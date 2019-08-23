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В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился
 
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В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в июле замедлился до 0,2% после мощного падения в июне на 2,3%.

В Государственной службе статистики сообщили, что в Украине спад промышленного производства в июле по сравнению с июлем 2018 года замедлился до 0,2% после мощного падения на 2,3% в июне, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Госстата, промышленное производство в июле этого года по сравнению с июнем выросло на 3,6%. Наибольший спад был зафиксирован в производстве электрического оборудования. Он составил 17,2%. Производство продуктов нефтепереработки и кокса сократилось на 12,6%, а текстильное производство просело на 10,2%. Производство автотранспортных средств сократилось на 8,6%, а объем поставок газа, электроэнергии и пара упал до 3,6%.

В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился

Наибольший рост наблюдался в производстве компьютеров, оптической и электронной продукции (+33,8%). Производство фармацевтической продукции увеличилось на 14,6%, добыча бурого и каменного угля возросла на 6,8%, производство оборудования и машин увеличилось на 6,7%, а объемы производства продукции в пищевой промышленности выросли на 4,4%.

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В Госстате сообщили, что информация приводится без учета данных с оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также оккупированной территории Автономной Республики Крым.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 152

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