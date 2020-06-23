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Свободная экономическая зона — инструмент привлечения инвестиций и создания рабочих мест, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости экономики » Свободная экономическая зона - инструмент привлечения инвестиций и создания рабочих мест, - эксперт
 
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Свободная экономическая зона - это инструмент привлечения инвестиций, это инструмент создания рабочих мест, инструмент развития экономики.

Свободные экономические зоны — это абсолютно нормальный процесс привлечения инвестиций и создания условий, чтобы инвестору было в Украине комфортно. Такое мнение выразил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин:, информирует enovosty.com/news.

«Больше 170 стран в мире имеют СЭЗ в той или иной форме. Это абсолютно нормальный процесс привлечения инвестиций и создания условий, чтобы инвестору было в Украине комфортно. Ближайшие примеры — это Беларусь со свободными экономическими зонами, где активно развивается хай-тек-сектор. На юге у нас находится Турция, в которой также есть несколько СЭЗ. Например, мой друг, потеряв свой бизнес в Донецке, построил завод в Турции, в провинции Измир. Украина ему, к сожалению, таких возможностей не предоставила. Завод он построил за несколько месяцев, потому что свободная экономическая зона имела все необходимые коммуникации, которые уже были подведены. Если в Донецке у него работало 550 человек, то на современном производстве в Турции ему достаточно 55 человек, то есть – в десять раз меньше. Поэтому свободная экономическая зона — это инструмент привлечения инвестиций, это инструмент создания рабочих мест, инструмент развития экономики. Я к нему отношусь крайне позитивно.

Кроме того, эксперт рассказал о типах свободных экономических зон:

«Западная Украина и Юг Украины, которые могут быть нацелены на производство экспортно ориентированной продукции, то есть — свободная экспортная зона. Такие зоны могут быть интересны компаниям, которые релоцируют производство из Китая, потому что сейчас идёт конкуренция не за стоимость труда, а за стоимость логистики. Соответственно, Украина имеет очень хорошую логистику для европейского рынка, для стран Ближнего Востока, и создание свободных экспортных зон — это хороший инструмент. Если же продукция производится на территории Украины, то она проходит таможенную очистку. Если мы создадим такой инструмент, то китайские компании будут сами заинтересованы в том, чтобы релоцировать производство из Китая в Украину.

Читайте: Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины

Второй тип — это пример того, что работает в Беларуси, это зоны, связанные с высокотехнологичным производством. Это научные центры, технологии хай-тек, айти и т.д. У нас для таких зон идеально подходят Днепропетровск, Харьков, Киев, Львов.

Есть также третий тип — это зоны, которые создают для развития депрессивных территорий. Например, территорий по периметру оккупированных зон в Донецкой, Луганской, Херсонской областях. Они идеально подходят для создания зон, которые бы позволяли людям из оккупированных территорий переезжать, эффективно работать и зарабатывать деньги, развивая регион».

Анатолий Амелин считает, что Украина имеет возможность для размещения свободных экономических зон, важно это законодательно отрегулировать, чтобы эти процессы были для нашей страны крайне полезными. Более детально об этом можете прочитать в полном интервью здесь.

Читайте: Свободная экономическая зона на Донбассе выгодна лишь олигархам, в первую очередь — Ахметову


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 62

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