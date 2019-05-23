Украинцы активно рванули в Сеть

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Только за год ко всемирной сети подключилось более 2,5 млн человек

Украинцы — очень активные интернет-юзеры. 1 апреля текущего года было зафиксировано 26,38 миллионов абонентов. Государственная служба статистики в новом отчете отмечает, что большинство из них – это физические лица, частных абонентов в Украине насчитали примерно 23,6 миллионов, информирует enovosty.com/news.

Самыми «интернетизированными» оказались жители Киевщины, вторую ступень заняли одесситы и жители региона, где 1,1 людей подключены к паутине. На третьем месте оказался Днепропетровск, который сильно отстает от лидеров. Там насчитали около 268 тысяч абонентов.

Прошлый год был очень активным для украинцев — сразу 2,6 миллионов присоединилось к Сети. Теперь 56 процентов всех жителей страны, в том числе дети и старики, охвачены интернетом.

Стоит отметить, что этот «интернет-прыжок» произошел довольно быстро. За последние десять лет жителей Украины, которые имеют доступ к интернету, стало в тринадцать раз больше.

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