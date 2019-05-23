И на Кубань: Омелян рассказал о железнодорожном сообщении с Симферополем

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Министр рассказал и о состояниях дорог в стране

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире украинского телеканала рассказал о том, когда восстановится железнодорожное сообщение с Симферополем. По его словам, это произойдет только тогда, когда территории вернутся в состав Украины. Он ответил остроумно, подчеркнув, что непременно восстановится сообщение и с Кубанью, но только после того, как решится главный вопрос возвращения этих территорий в состав Украины, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, глава ведомства рассказал о том, что в Украине сейчас есть 170 тысяч километров дорог, которые находятся на балансе государства и регионов, и местных, плюс еще где-то такая цифра коммунальных дорог в рамках населенных пунктов. Таким образом, это сотни миллиардов гривен каждый год в течение трех-пяти лет непрерывного строительства. «Можно сделать фокус — просто подлатать, тогда за год можно построить тысяч может 20 км дорог и сказать — вот видите, я пришел и сделал», — рассказал он.