Александр Леонов рассказал о влиянии досрочных парламентских выборов на ВВП Украины

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Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%.

С вопросом относительно влияния досрочных парламентских выборов на рост ВВП и экономику Украины “Экономические новости” обратились к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что выборы всегда влияют на экономику и во время избирательной компании многие реформаторские шаги, особенно жесткие, откладываются на потом

«С одной стороны, выборы в парламент были и так запланированы на осень и поэтому с финансированием не должно быть проблем. А с другой стороны, сейчас достаточно серьезные проблемы могут возникнуть с МВФ в связи с отказом пересмотреть условия кредитования. Например, вчера была информация, что миссия досрочно покидает Украину из-за отставки правительства.

И этот правительственный кризис, связанный с парламентским кризисом, может перерасти в политический, а потом экономический кризис. То есть этот комплекс проблем может повлиять на рост ВВП, что может привести к финансовому кризису, который, конечно же, окажет влияние на экономику», — сообщает эксперт.

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