Уже сегодня надо готовить почву для возобновления нашего экономического потенциала, — Игорь Чаленко

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Нацбанк снизил учетную ставку до 8%, а в течение года планируется дальнейшее снижение до 7%

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что снижение учетной ставки является одним из факторов удешевления кредитных средств

«Благодаря политике Национального банка, которой банк планомерно следует последние годы, учетная ставка будет дальше снижаться и, соответственно, будет снижаться стоимость кредитных ресурсов для бизнеса, мелких и средних предпринимателей. То есть коммерческие банки смогут предоставлять более весомые предложения. И теперь не только государство со своими программами, как, например, программа “5-7-9”, а сами коммерческие банки смогут более способствовать возобновлению уровня экономики.

В этом году, несмотря на учетную ставку, экономика Украины будет падать. И вопрос только в том, где это дно. Последние прогнозы – это “-7,7%”, которые спрогнозировал Международный валютный фонд и его аналитики. Соответственно, уже сегодня надо готовить почву для возобновления нашего экономического потенциала. И снижение ставки, с одной стороны, конечно, дает более ощутимые возможности на банковском рынке, а с другой стороны – это фактор того, что в Украине не все так плохо и слова о дефолте являются преждевременными”, — говорит Игорь Чаленко

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