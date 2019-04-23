Снижение тарифов на газ должно способствовать снижению тарифов на тепло, — Борис Кушнирук

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НАК «Нафтогаз Украины» согласился с предложением Кабинета министров Украины о необходимости снижения цены на газ для населения. Соответственно, с 1 мая украинцы будет меньше платить за газ — 8,25 гривен за кубометр.

С вопросом относительно влияния снижения цены на газ на другие коммунальные тарифы и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту, председателю экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борису Кушнируку, информирует enovosty.com/news.

Борис Кушнирук сообщает, что снижение тарифов на газ должно способствовать снижению тарифов на тепло

«И несмотря на то, что отопительный сезон уже завершился, снижение тарифов на газ должно отразиться и на горячей воде», — говорит Борис Кушнирук.

Относительно влияния изменения тарифов на экономику страны, то эксперт отмечает, что снижение цены на газ повлияет на номинальный показатель инфляции потребительских цен.

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«То есть официальный индекс потребительских цен уменьшится, потому что в этом индексе также заложены и цены на коммунальные услуги. Однако, на экономику в чистом виде это существенного влияния не окажет.

Для изменения ситуации необходимо, во-первых, осуществлять мероприятия по энергосбережению и, во-вторых, более целесообразно возвращаться к системе оплаты за коммунальные услуги, в первую очередь за тепло, в режиме не зима-лето, а в режиме ежемесячной абонплаты в течение года. Это уменьшит давление на бюджеты домохозяйств, потому, что они будут в течение года платить примерно одинаковые суммы и в этом случае у них не будет такого давления в осенне-зимний период, как сейчас.

Поэтому, конечно, снижение цены на газ является позитивом, в том числе, и благодаря позиции правительства, которое настояло на том, чтобы это было сделано.

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Причем без отмены ПСО, потому что НАК «Нафтогаз Украины» настаивал на том, чтобы одновременно состоялась и отмена ПСО. Но правительство все же сохранило спецобязательства за НАК «Нафтогазом Украины» и добилось снижения тарифов на газ, тем самым обеспечивая более корректное поведение по отношению к населению. Потому что когда рыночная цена на газ растет, то все говорят о том, что необходимо ее повышать, а когда снижается, то этого и не замечается. Но сейчас это делается и это очень хорошо», — сообщает эксперт