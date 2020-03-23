Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%

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Согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%

Согласно уточненным данным Государственной службы статистики, внутренний валовый продукт в прошлом году по сравнению с 2018 годом вырос на 3,2%, информирует enovosty.com/news.

В сообщении Госстата также говорится, что номинальный ВВП достиг 3,97 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 94 570 грн. Напомним, согласно данным Министерства экономического развития, рост ВВП в 2019 году составлял 3,3%.

Согласно макроэкономическому прогнозу, рост ВВП в 2020 году составит 3,7%, а прогнозный объем ВВП будет на уровне около 4 трлн грн. Важно отметить, что прогноз был составлен до начала пандемии коронавируса. Напомним, в Нацбанке сообщили, что спад мировой экономики окажет негативное влияние на рост ВВП.