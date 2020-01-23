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В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне
 
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Пенсия онлайн — услуга, которая будет доступна украинцам в ближайшее время

Министерство цифровой трансформации пообещало, что в скором времени украинцам станет доступна новая полезная услуга — е-пенсия. Она уже запущена Пенсионным фондом, в мобильном приложения «Дія», информирует enovosty.com/news.

В сообщении Минцфиры говорится о том, что услуга Е-пенсия будет работать в «Дії» уже в этом 2020 году. Согласно обещаниям, она будет полностью автоматизированной и удобной для того, чтобы её можно было без проблем использовать любому пенсионеру.

В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне

Польза услуги в том, что пенсию можно будет получать после заполнения заявления в режиме онланй, «сидя на диване». После этого нужно будет забрать пенсионное удостоверения, посетив сервисный центр. Кроме того, украинцам пообещали, что в будущем будет сокращено количество документов, которые необходимо собрать пенсионерам. Им больше не придётся тратить много личного времени на то, чтобы искать, сканировать или копировать документацию.

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Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали об «элегантном» предложении министра Кабинетов министров Дубилета, как избавиться от лишней волокиты с документацией.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 372

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