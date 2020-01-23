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Президент Европейского банка реконструкции и развития сделал важное заявление об Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Президент Европейского банка реконструкции и развития сделал важное заявление об Украине
 
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Президент ЕБРР во время встречи с украинских президентом Владимиром Зеленским назвал наше страну одной из наиболее приоритетных стран в регионе

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти считает Украину очень важной страной для сотрудничества, входящей в ТОП-3 приоритетных. Об этом он заявил в рамках встречи с лидером Украинского государства Владимиром Зеленским, информирует enovosty.com/news.

Президент Украины выразил благодарность за портфель проектов, которые в прошлом году составили сумму в 1,115 миллиардов евро. В свою очередь, Сума Чакрабарти высказал мнение о том, что Украина относится к самым приоритетных странам региона. Также, президент банка выразил удовлетворение от темпов прогресса украинских реформ. Он отметил, что в международной финансовой структуре рассматриваются дальнейшие возможности для реализации проектов в нашей стране.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, что в Давосе Владимир Зеленский оставил свои контакты одному из самых известных миллиардеров Индии. Также, появилась информация о том, что в Украинском доме всегда полно народа, нашу страну приняли очень хорошо. В планах на сегодняшний день — панель о ключевой роли нашей страны в объединении газотранспортных сетей Европы к востоку от Эльбы, от Балтики до Греции. К тому же, в четверг будут обсуждать важность сохранения санкционных ограничений против путинского проекта «Северный поток-2.»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 214

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