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Эксперты рассказали, что Украине ждать от форума в Давосе

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперты рассказали, что Украине ждать от форума в Давосе
 
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В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Он будет длится до 25 января. В течение недели состоится более 300 сессий, в которых примут участие около трех тысяч гостей. Главная тема встречи в этом году — «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

Эксперты в эксклюзивных комментариях изданию «Экономические Новости» рассказали, что ждать Украине от Давоса, информирует enovosty.com/news.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Давос — это площадка для презентаций, коммуникации и переговоров.

Экономист Алексей Кущ подчеркнул, что этот форум должен подвести первые итоги глобальной дефрагментации мировой экономической системы. Он уже не интересен США и значительно потерял вес для Европы. Такие страны как Китай будут использовать его в качестве поиска новых коммуникаций в эпоху торгового протекционизма и экономического изоляционизма. Россия попытается ослабить негативный имидж, а «санкционные» московские олигархи попробуют доказать, что они «хорошие».

«Украину на этом форуме не заметят, так как наша страна в последние годы практически утратила свою субъектность и уже не определяет экономическую политику. В новом «меню» для инвесторов такие страны как Индонезия, Нигерия, Мексика, Бангладеш, Филиппины. Украины там нет. Зато данной площадкой воспользуются наши олигархи,которые в очередной раз попытаются показать, что именно они хозяева страны и эксклюзивные ворота для инвестиций в нашу экономику», — резюмировал экономист.

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А политолог Владимир Фесенко считает, что инвестиции в Украину зайдут только после президентских выборов. «Думаю только после выборов, если инвесторы убедится в сохранении политической стабильности и увидят потенциал для инвестиций»,- сказал он.


Автор: Катерина Лукьянчук
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