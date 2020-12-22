Руслан Бортник: «Идея об амнистии капиталов является правильной для экономики Украины»

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Верховная Рада в январе планирует рассмотреть законопроект об амнистии капиталов

С вопросом относительно влияния законопроекта на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что идея об амнистии капиталов правильная

«Но все зависит от того, как она будет реализована. Если будет предусмотрена амнистия капиталов под уплату 3-5%, то эта идея заработает. И она может действительно привести к тому, что появится дополнительный легальный украинский капитал, который может принять участие и в процессе приватизации госсобственности и в процессе запуска рынка земли. И таким образом это большой позитив.

Если появятся штрафные санкции в 10-20%, то, к сожалению, механизм «амнистии капитала» не заработает. Он будет обречен на неуспех и останется фиксицией. Поэтому, несмотря на то, что идея продуктивна, все зависит от того, как она будет реализована. И тогда можно будет детально говорить, насколько хорошо или плохо это сработает», — сообщает Руслан Бортник

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