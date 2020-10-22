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Александр Леонов: «Низкая учетная ставка стимулирует экономику»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов: "Низкая учетная ставка стимулирует экономику"
 
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Нацбанк сохранил учетную ставку на историческом минимуме на уровне 6%

С вопросом относительно правильности этого решения в условиях пандемии “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что низкая учетная стака является правильным решением для стимулирования экономики

«Потому что низкая учетная ставка позволяет делать более доступными кредитные ресурсы для банков, предприятий, бизнеса. Вопрос в том, насколько эти кредитные ресурсы действительно являются доступными для украинского бизнеса и граждан. Потому что очень часто у нас действует такая система, что низкая учетная ставка не всегда является низкой, в том числе для конечного потребителя. И если посмотреть на кредиты, которые выдают наши банки, они кажутся завышенными.

Хотя, конечно, сохранение учетной ставки на прежнем уровне является правильным шагом. И теперь необходимо наблюдать, насколько это повлияет на экономику. Потому что один Нацбанк не сможет победить экономический кризис. Нужны комплексные решения правительства», — сообщает Александр Леонов

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 67

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