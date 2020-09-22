С «Северным потоком-2» будет бороться целая коалиция

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Российский проект "Северный поток-2" оказался под угрозой из-за коалиции, которую создают в Соединенных Штатах

Америка продолжает быть серьезной угрозой для масштабного российского проекта «Северный поток-2». Так, сейчас Вашингтон готовит новый удар по газопроводу, создавая коалицию. Её главная задача — не допустить завершение строительства «Северного потока-2». Об этом в интервью авторитетному изданию заявил госсекретарь Майк Помпео, информирует enovosty.com/news.

Среди прочего, госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что коалиция остановит строительство и Германия присоединиться к этой борьбе. Помпео убежден, что в Берлине должны принять такое решение по ряду причин. Это отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального, и угрозы для безопасности, которые могут возникнуть после завершения строительства газопровода.

Отметим, Ангела Меркель оказалась в тупике из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Европейские партнеры и США настаивают на санкциях и остановке строительства. Вместе с тем, Германия зависима от завершения проекта.