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Александр Охрименко: «Внутренний спрос и инвестиции являются основными факторами, влияющими на ВВП»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко: "Внутренний спрос и инвестиции являются основными факторами, влияющими на ВВП"
 
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В Нацбанке сообщили, что основными факторами падения ВВП во втором квартале были сокращение внутреннего спроса и инвестиций.

С вопросом относительно степени влияния данных факторов на ВВП или возможности наличия других существенных факторов, оказывающих влияние на ВВП, «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что эти факторы всегда являются основными факторами, оказывающими влияние на ВВП

«Кроме того, если внимательно посмотреть на падение ВВП за второй квартал, то главным фактором падения экономики был карантин. И карантин привел к тому, что были закрыты общепиты, прекращено строительство, приостановили работу предприятия машиностроения и была остановлена работа транспорта. Инвестиции, конечно, тоже упали. Когда закрыты кафе и рестораны, вряд ли инвестор будет инвестировать деньги в их строительство. Относительно торговли, то у нас торговля выросла, несмотря на карантин. И выросла торговля за счет интернета», — сообщает Александр Охрименко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 127

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