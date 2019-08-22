«Сало, рыба, колбаса»: Что могут позволить себе украинские пенсионеры

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За последний год покупательская способность украинских пенсионеров выросла

За полгода средний размер пенсии вырос на +13,6%, что увеличило покупательскую способность. Об этом на странице в facebook написал экономист Алексей Дорошенко:, информирует enovosty.com/news.

» По итогам этого года у пенсионеров увеличилась покупательная способность. Это прежде всего связано с ростом среднего размера пенсии за первое полугодие 2019 на 13,6%, тогда как стоимость мясного корзине с начала года выросла всего на 1,6%.

1. Мороженая рыба. Пенсионер, в свою среднюю пенсию по возрасту, мог приобрести в январе 36кг рыбы, а в июле — 38кг. А это на 6%, или на 2 кг, больше.

2. Колбаса вареная. В начале 2019 года средняя пенсия равнялась 28кг колбасы, а на начало июля — уже 30 кг. Доступность увеличилась на 7%, или на 2 кг.

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3. Свинина. Средняя пенсия позволяла купить в январе 22кг свинины, а через полгода — 24кг. Что на 9%, или на 2 кг больше.

4. Курица в тушке. Возможность пенсионеров немного улучшилась, поскольку они могли приобрести в январе за свою пенсию по возрасту 47кг курицы, а в июле — уже 52кг. За первые шесть месяцев + 11%, или + 5кг.

5. Филе курицы. Пенсия давала возможность приобрести после Нового года 26кг куриного филе, а на начало второго полугодия — 30 кг. Увеличение составило 15%, или 4 кг.

6. Говядина. Пенсионер свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 20кг говядины, а в июле — 23кг. Его потенциальная доступность выросла на 15%, или на 3 кг.

7. Сало. Сало стало наиболее доступным видом мяса для украинского пенсионера. 30кг в начале года стали 35кг в середине лета. Покупательная способность повысилась на 17%, или на 5 кг», — написал экономический эксперт.