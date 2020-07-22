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Министр экономики сделал громкое заявление в адрес Нацбанка

Главная » Последние новости » Новости экономики » Министр экономики сделал громкое заявление в адрес Нацбанка
 
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Министр экономики недоволен тем, что НБУ держал курс доллара

Укрепление нацвалюты в прошлом оду стало причиной падения экономики Украины. Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В интервью украинскому изданию глава ведомства выразил мнение о том, что курс использовался для манипуляций, а политика НБУ была «неразумной». Он считает, что укрепление до 23,5 грн/доллар стало началось падения промышленности и ВВП, а колебание курса 28,5 до 23 гривен в результате получило «катастрофические последствия» для экспортно-ориентированной промышленности страны. Министр развития экономики и торговли заявил о том, что причиной падения внутреннего валового продукта стали не действия бывшего премьера Алексея Гончарука, а именно НБУ. Регулятор своей курсовой политикой и «вымыванием в четвертом квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора», информирует enovosty.com/news.

Министр Петрашко заявил о том, Национальный банк Украины удерживал слишком высокую учетную ставку ради того, чтобы некоторые структуры имели возможность заниматься спекуляциями: «Мы понимаем — для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей… Со стороны структур, которые очень тесно работали с НБУ, это всем известно».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 181

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