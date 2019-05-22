МВФ не хочет пересматривать программу и покинул Украину, — источник

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МВФ решил покинуть Украину из-за роспуска парламента

Международный валютный фонд передумал пересматривать программу и покинул Украину. Об этом сообщил источник «Українських Новин», пояснив и причины этого решения. Фонд сократил график работы в нашей стране и не будет пересматривать программу сотрудничества из-за принятого ранее решения о роспуске парламента, информирует enovosty.com/news.

Источник рассказал о том, что уже сегодня или завтра миссия МВФ возвращается назад в Вашингтон. Отмечается, что без внимания не остались и некоторые кадровые решения.

Отметим, миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину во вторник, 21 мая и должна была провести здесь две недели. Его эксперты должны были провести встречи с представителями правительства и в результате принять решение о готовности нашей страны получить новый транш в размере 1,3 миллиардов долларов.