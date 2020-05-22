Генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината: «Карантин – не повод отказываться от социальных обязательств»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината: «Карантин – не повод отказываться от социальных обязательств» Генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината: «Карантин – не повод отказываться от социальных обязательств»

Закрыть Отправить

В кризисных условиях комбинат продолжает реализацию социальных программ

Смягчение карантинных мероприятий в Украине должно способствовать не только улучшению экономической ситуации в стране, но и реализации социальных обязательств, взятых на себя представителями бизнеса.

Об этом заявил Генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината Денис Шевченко, комментируя ослабление карантина в стране: «Восстановление экономики и возвращение рентабельности предприятий не должны мешать реализации тех социальных обязательств, которые были приняты социально ответственным бизнесом. Последствия пандемии ощутили на себе все без исключения, однако наиболее сильный удар был нанесен социально незащищенным слоям населения. Поэтому оказание им помощи должно стать одной из задач как правительства, так и социально ответственных бизнесменов».

По данным пресс-службы предприятия, комбинат оказывает помощь социальной инфраструктуре пгт Побугское и ее жителям. Так, по итогам 2019 года, общие затраты на поддержание социальной инфраструктуры поселка составили 4,4 млн. грн., а созданный при участии комбината благотворительный фонд «Розвиток Побужжя» оказал помощь жителям поселка на сумму более 600 тыс. грн.

Во время карантина предприятие оказало помощь работникам скорой помощи региона, предоставив им средства защиты и дезинфекции. Поселковая больница была обеспечена всеми необходимыми средствами; постоянно пополняются расходные материалы, в частности, моющие средства. Кроме того, на средства комбината был приобретен электронный прибор для измерения температуры.

Помимо инвестиций в образовательную сферу и здравоохранение, комбинат оказывает помощь в поддержании порядка на территории пгт Побугское. В частности, ежемесячные затраты на вывоз бытового мусора составляют 60 тыс. грн.

Необходимо отметить, что в порядке спонсорской помощи комбинат профинансировал ремонт полицейского участка поселка на сумму 36 тыс. грн.

В пресс-службе ПФК обращают внимание, что на сегодняшний день в пгт Побугское не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Тем не менее, на комбинате сохраняются карантинные мероприятия, затраты на которые составили порядка 200 тыс. грн.

В 2020 году, без учета карантинных мероприятий, запланированное финансирование в 1 полугодии должно составить 3,3 млн. грн. и 6,5 млн. грн. на год.