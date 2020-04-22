Тарас Загородний рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью в стране

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В ООН сообщили, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять правительству для обеспечения продовольственной безопасности, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что пока апокалипсиса, о котором говорит ООН, нет

“В Украине, слава Богу, достаточно производится зерна для собственного обеспечения. Нам необходимо 20 млн тонн, а мы производим 70 млн тонн. Поэтому Украине больше следует делать упор на переработке сельхозпродукции. И не на технических культурах, таких как, например, рапс или даже подсолнечник, который потом вывозится за рубеж и мы получаем готовую продукцию.

И вторым важным моментом является необходимость постоянного пополнения госрезерва, чтобы у нас были возможности для интервенции в случае увеличения цен и чтобы все зерно из страны не вывозилось”, — сообщает Тарас Загородний

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