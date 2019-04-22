Существуют все предпосылки для снижения коммунальных тарифов, — Ярослав Жалило

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По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного накануне второго тура президентских выборов, почти 40% украинцев в первые 100 дней каденции нового главы государства ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги. С вопросом о возможности снижения коммунальных тарифов и влияния этого на сотрудничество с МВФ «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Центра антикризисных исследований, д.э.н. Ярославу Жалило

Ярослав Жалило сообщает, что принимать решение относительно уровня тарифов президент не имеет права, поскольку это не находится в его компетенции, информирует enovosty.com/news.

«Это является прерогативой правительства. А на данный момент у нас, действительно, имеется распланированный и согласованный с Международным валютным фондом график повышения тарифов на природный газ. И следующий этап такого повышения запланирован на 1 мая.

Вместо с тем необходимо понимать, что этот график был рассчитан осенью прошлого года, когда велись переговоры с МВФ и когда были совершенно другие цены на нефть, а важно отметить, что цена на газ привязана к цене на нефть. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день мы имеем рассчитанный в стоимостном выражении график повышения тарифов, в то время, как реальная мировая цена на газ снижается. И это отражается на снижении цены на газ для промышленных предприятий.

Но необходимо отметить, что соглашение с Международным валютным фондом не касалось непосредственно повышения цены на газ, потому что для фонда не имеет значение, какой будет размер тарифа. МВФ важно, чтобы НАК «Нафтогаз Украины», как структура, которая является государственной, имела стабильное финансовое положение и ее не пришлось дотировать из госбюджета. Поэтому главной целью повышения тарифов является обеспечение уменьшения необходимости дотирования этой структуры со стороны бюджета.

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И разумеется в данной ситуации, если мировая цена снижается, то и потребность повышения в пределах тех рамок, которые определены для достижения безубыточности, тоже уменьшается. То есть можно повышать меньше, а можно вообще не повышать. Для этого необходимы расчеты. Поэтому все предпосылки для того, чтобы, по крайнем мере, не осуществлять повышение цены с 1 мая, а может быть и скорректировать цену в сторону снижения в виду динамики снижения мировых цен, в принципе, есть. Но это задача для правительства.

То есть президент может обратить внимание правительства, порекомендовать пересчитать тарифы, обратить внимание на имеющиеся расчеты, которые показывают, что имеются какие-то основания для пересчета. Тогда правительство может принять решение, будет ли оно пересчитывать или нет. Но в принципе такая возможность существует. Правда необходимо понимать, что это палка о двух концов. Если сегодня мы отказываемся от уже установленного графика повышения изменений тарифов, то не исключено, что завтра будет противоположная ситуация. То есть, если в мире начнет дорожать нефть и цена на газ пойдет вверх, то тогда получается, что необходимо будет сказав “А” говорить и “Б”. То есть необходимо будет устанавливать новые ориентиры и уже здесь повышать тарифы в соответствии с увеличенными мировыми ценами. Или же сегодня, допустим, не снижать тарифы, предполагая, что цена будет колебаться.

Таким образом, для того, чтобы проводить такую адаптированную политику, нужна, прежде всего, квалифицированная деятельность правительства и эта деятельность должна основываться на четких макроэкономических расчетах, то есть должна быть экономически обоснована.

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Если потребуется, необходимо будет еще и проводить дополнительные переговоры с Международным валютным фондом, а возможно это потребуется, поскольку у нас есть конкретное соглашение, что мы устанавливаем тарифы на таком-то уровне в такой-то срок. И если появилась возможность не повышать тарифы, то это необходимо проговорить с Международным валютным фондом и заключить дополнительное международное соглашение, протокол и т.д. Для этого требуется проведение соответствующей договорной деятельности, и, возможно, не только правительства с МВФ, поскольку меморандум у нас подписывали президент Украины, глава НБУ и глава правительства. Соответственно, получается, что и согласованные действия этих должностных лиц, включая самого президента, могут потребоваться для проведения дополнительных переговоров с МВФ по снижению тарифов для населения», — сообщает эксперт.