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Компании-недропользователи заявили о необоснованности санкций СНБО

Главная » Последние новости » Новости экономики » Компании-недропользователи заявили о необоснованности санкций СНБО
 
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Компании-недропользователи ожидают официальной публикации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении против них санкций.

В случае подтверждения решения СНБО действия государства Украина будут обжалованы в судебном порядке в соответствии с национальным и международным законодательством.

Об этом в публичном заявлении сообщил официальный представитель группы подсанкционных компаний Виталий Лупето. По его словам, о решении СНБО представители менеджмента компаний-недропользователей узнали с большим удивлением.

«Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о включении компаний в санкционный список без какой-либо доказательной базы, проведенного судебного рассмотрения, является незаконным и грубо нарушает национальные и международные нормы защиты ведения бизнеса, подрывая инвестиционный климат в Украине», — говорится в заявлении.

Обвинения, которые легли в основу решения СНБО, по словам инвесторов, не имеют каких-либо юридически-обоснованных оснований, базируются исключительно на предположениях и ни в коей мере не соответствую действительности.

«Предположение о возможном приобретении лицензий по заниженной стоимости или возможная связь с гражданами государства-агрессора, которые, якобы, легли в основу введения санкций, являются безосновательными и необоснованными. Компании осуществляют свою деятельность исключительно в правовом поле и с соблюдением действующего законодательства Украины, таким образом никаких юридических оснований для ограничения хозяйственной деятельности компаний, а тем более аннулирования имеющихся у компаний лицензий, быть не может», — заявил Лупето.

Представитель группы компаний выразил надежду, что дальнейшее развитие сложившейся ситуации будет происходить исключительно в рамках закона и государство не допустит нивелирования верховенства права, как основополагающего принципа демократического общества.

«Компании ожидают официальной публикации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19.03.2021 года. В случае, если озвученные в СМИ санкции будут официально подтверждены, решение СНБО и действия государства Украины обязательно будут обжалованы в судебном порядке в соответствии с национальным и международным законодательством», — резюмировал Виталий Лупето.

Как сообщалось ранее, 19 марта 2021 года, СНБО ввел санкции против 19 компаний, владеющими лицензиями на разработку недр и добычу полезных ископаемых. В санкционный список попали следующие коммерческие структуры: «Геоконект», «Глобал гео инвест», «Трансетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестоилкомпани», «Надрапростир», «Инфогеотренд», «Эджинмарка», «Экогазальянс», «Эпиваленерджи», «Юнолитоил», «Профиннафт», «Бестгеотек».

Примечательно, что секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал провести аудит выданных разрешений на недропользование задним числом – после принятого решения о введении санкций, и в случае выявления нарушений национализировать месторождения.

 

 

 

 


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