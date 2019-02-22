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Важно предварительно оценивать результаты повышения цен на услуги «Укрзализныци», — Алексей Кущ

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«Укрзализныця» намерена в ближайшее время провести масштабное повышение цен на свои услуги. Очередное повышение тарифов «Укрзализныци» на грузовые перевозки может привести к снижению объемов экспорта пищевой продукции.

С вопросом относительно значения повышения цен на услуги «Укрзализныци» для украинской экономики “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, советнику Президента АУБ Алексею Кущу, информирует enovosty.com/news.

Алексей Кущ сообщает, что в связи с тем, что транспортная составляющая себестоимости наших товаров достаточно высокая, то повышение цен на услуги «Укрзализныци» окажет существенное влияние на эффективность деятельности предприятий и, соответственно, экономику страны

«Украина, в основном, экспортирует сырье, полуфабрикаты. То есть это крупногабаритные грузы, которые можно перевозить только, в основном, с помощью железной дороги. Поэтому наша промышленность и сельское хозяйство сильно завязаны на необходимости использования железной дороги. И, кроме того, как показывает практика, рост тарифов на железнодорожные услуги усиливает инфляция в стране. Поэтому здесь необходим достаточно взвешенный баланс.

С одной стороны есть колоссальное лобби со стороны финансово-промышленных групп, которые лоббируют низкие тарифы грузоперевозок через железную дорогу. За счет низких тарифов миллиарды гривен перераспределяются в пользу финансово-промышленных групп. А железная дорога теряет свой финансовый поток, который можно было направить на модернизацию. С другой стороны, если железная дорога будет действовать без оглядки на экономические последствия, пользуясь тем, что она монополист на рынке железнодорожный перевозок, то в данном случае это также может иметь негативное воздействие на экономику страны. Это связано с тем, что сырьевой экспорт отличается очень низким уровнем добавочной стоимости. То есть любое даже незначительное изменение каких-то элементов затрат может привести к тому, что рентабельность снизится фактически до нуля.

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Поэтому необходимо оценивать насколько наш сырьевой экспорт может потянуть те или иные тарифы. В идеале, в центре этого взаимодействия должен стоять арбитр в виде Антимонопольного комитета, который должен оценивать как экономические риски и повышение тарифов, так и риски инфраструктурной стагнации «Укрзализныци» в результате того, что тарифы будут находиться на низком уровне.

То есть в данной ситуации необходимо находить баланс между интересами государственного предприятия и интересами большого бизнеса. А у нас в Украине, к сожалению, все это сводится к совершенно иному дискурсу, когда с одной стороны существует колоссальное лобби финансово-промышленных групп, а с другой стороны есть лобби политических сил, которые контролируют финансовые потоки «Укрзализныци». Поэтому одни заинтересованы в том, чтобы тарифы были заниженными, а второе заинтересованы в том, чтобы тарифы были завышены. И никто не заинтересован в том, чтобы тарифы были справедливые.

И все это происходит при очень вялом участии Антимонопольного комитета, который в Украине практически не играет никакой системно-регулирующей роли. Поэтому данный вопрос является контраверсионным. Можно сказать только одно, что сейчас мы наблюдаем как давление со стороны финансово-промышленных групп, которые хотят получить льготные тарифы, так и абсолютно неадекватное понимание со стороны чиновников, которые управляют транспортным комплексом в Украине. К сожалению, получается, что данная ситуация достаточно парадоксальна и не правы обе стороны, а в результате страдает как железная дорога, так и экономика в целом», — сообщает эксперт

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Автор: Оксана Ельченко
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