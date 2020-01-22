Украинцам станет проще получать соцпомощь

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

22.01.2020 г.
13:23Смертельный китайский вирус уронит рынок нефти
13:19Украинцам станет проще получать соцпомощь
12:36 С Укртрансгаза хотят взыскать миллиарды. Почему это может сорвать отопительный сезон?
10:29В Украине опять заговорили о прекращении сотрудничества с МВФ
09:30Стоимость газа: Почему приходят две платежки и как формируется цена
21.01.2020 г.
19:28Неожиданный поворот в истории с "Укрбудом"
18:28Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для малого бизнеса
Все новости экономики

Аналитика

21.01.2020

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
В Давосе открылся юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, суд арестовал Павловского по делу Гандзюк, а китайский вирус-убийца продолжают свою смертоносную ...
20.01.2020

Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета

Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и элегантное предложение Дубилета
В аэропорту сняли с рейса скандального экс-нардепа Украины, Иран прислал в Украину гонца с извинениями и обещаниями вернуть обломки самолёта, а в Министерстве ...
20.01.2020

Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира

Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Вопросы оплаты труда чиновников высшего эшелона власти не дают покоя в обществе. Буквально месяц назад все мы стали свидетелями как несколько министров ...

Последние новости

22.01.2020 г.
14:20 Космические силы США прошли первое боевое испытание, - эксперты
14:00 В Сеть утекли первые снимки спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI (ФОТО)
13:40 Элегантная и деловая: Кейт Миддлтон посетила интерактивный мини-город для детей (ФОТО)
13:23 Смертельный китайский вирус уронит рынок нефти
13:20 Жители столицы просят оборудовать площадки для выгула питомцев во всех городских парках
13:19 Украинцам станет проще получать соцпомощь
13:00 Китай задерживает производство своего самого современного истребителя
12:36 С Укртрансгаза хотят взыскать миллиарды. Почему это может сорвать отопительный сезон?
12:21 Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины
12:08 "Голос країни-10": Дерзкая подопечная Дана Балана загремела в "Миротворец"
12:01 Грозный "Белый лебедь" попал в крутое пике модернизации по-российски, - "Злой одессит"
11:45 Наглая ложь: Польша резко обратилась к Путину
11:32 Крымский хвост виляет кремлевской собакой, - Портников
10:29 В Украине опять заговорили о прекращении сотрудничества с МВФ
10:07 "Радость" автомобилистов: В Киеве в разы подорожает парковка и вырастут штрафы
09:45 Зеленский опять встретится с Путиным: В России раскрыли детали
09:30 Стоимость газа: Почему приходят две платежки и как формируется цена
09:00 Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО)
08:48 Украинцев ждёт реформа двойного гражданства. Что известно?
08:39 Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым
08:35 Министр обороны сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе
08:32 Украинцам могут сократить срок службы в армии
08:05 РФ изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости
07:50 В КГГА показали обновленный дизайн Карточки киевлянина: что изменилось (ФОТО)
07:40 В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО)
07:30 89-летняя украинка за год прочитала 232 книги (ВИДЕО)
07:15 В Украине хотят изменить некоторые ПДД и поднять штрафы водителям: детали
07:00 Компания LEGO выпустила набор конструктора в виде МКС (ФОТО)
01:29 Теперь iCloud официально стал инструментом слежки - Павел Дуров
21.01.2020 г.
23:34 Без премий и зарплат: Шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплат
23:02 В США зафиксирован первый случая заражения опасным коронавирусом из Китая
23:00 В Армении нашли водопровод, которому около 2 тысячи лет
22:40 12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии, - Денисова
22:25 "Вот это был снег!": пользователи выкладывают в сеть уникальные архивные фото
22:20 Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "Новичка", - Злой Одессит
21:54 Смертельный вирус из Китая негативно влияет на мировой фондовый рынок
21:43 СБУ блокировала импорт одежды мировых брендовых компаний по заниженной стоимости
21:20 В Украине резко упали цены на бензин: подробности
20:51 Минздрав выступил со срочным заявлением относительно китайского вируса-убийцы
20:42 Задачей Украины на 2020 год является восстановление доверия со странами ЕС, - торгпред
20:24 Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
19:52 В правительстве рассказали о будущем энергетики Украины
19:28 Неожиданный поворот в истории с "Укрбудом"
19:16 В Житомире полицейские разоблачили распространителя наркотиков через «закладки»
18:53 Стало известно, когда Япония планирует запустить 6G
18:28 Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для малого бизнеса
18:06 СМИ узнали имя крестной матери сына принца Гарри и Меган Маркл
17:52 В Европе создали устройство, которое позволяет добывать кислород из лунной пыли
17:42 Австралийцы обвиняют правительство в катастрофических лесных пожарах, - The Washington Times
17:23 Компания Geely тестирует новый седан Geely-Volvo
16:58 В Давосе обнаружили российских шпионов, выдававших себя за сантехников, - Reuters
16:41 "Охотники за головами": В Иране депутат предложил 3 млн долл за голову Трампа
16:39 Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX
16:18 Минцифры запустило сериал, который будет учить украинцев цифровым навыкам
15:58 В Китае хотят менять батареи в электрокарах вместо зарядки
15:40 Кейт Миддлтон покорила гостей Букингемского дворца красным кружевным платьем (ФОТО)
15:32 Американская танковая бригада «Блэкджек» отправляется в Германию на учения "Combined Resolve XIII" (ФОТО)
15:20 ТОП-10 б/у авто, которые чаще всего привозили в Украину
15:19 Определены самые полезные комнатные растения
15:03 Standard&Poor’s прогнозирует России очередное экономическое пике, - Злой Одессит
Все новости »

Украинцам станет проще получать соцпомощь

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцам станет проще получать соцпомощь
 
Печать Отправить на почту

 

 

Социальная помощь в Украине часто превращается в настоящий квест, но в министерстве соцполитици пообещали упростить процедуру её получения

Для того, чтобы подать документы для получения соцпомощи, украинцам больше не придётся ездить в другие города. Такими новостями поделились в Министерстве социальной политики. По словам главы ведомства Юлии Соколовской, в этом году министерство заплатит объединенным территориальным общинам за то, чтобы население получало социальные сервисы. На это будет выделено 150 миллионов гривен, информирует enovosty.com/news.

В частности, эти средства пойдут на внедрение системы фронт-офисов, с помощью которой можно будет предоставлять украинцам социальные сервисы в каждой объединенной территориальной громаде. Для того, чтобы получить социальную помощь, украинцам больше не придётся ехать в областные или районные центры. Сервисом можно будет воспользоваться даже в небольших населённых пунктах.

Авторы этой инициативы полагают, что с помощью социальных сервисов можно будет неплохо экономить усилия и время, так как пункты приёма можно будет посетить даже в маленьком селе.

Министр социальной политики подчеркнула, что в планах ведомства не только расширение сети, но и оптимизация работы всего механизма.

Читайте: В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат. В чём суть?


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 186

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Все статьи


Читайте также

Помощь матерям-одиночкам будет увеличиваться в два этапа. Сколько и когда ждать?
 В украинское законодательство вводится новая категория населения: подробности
В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат. В чём суть?
 Стало известно, какими будут алименты в 2020 году
Запрет секонда в Украине: В Украине дали важное пояснение
 Закон о верификации субсидий и пенсий - террор против собственного народа, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
В Украине объявили войну секонду
 В 2020 году в Украине помощь при рождении ребенка может вырасти до 400 тысяч гривен

Армия

Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 90
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Самолет Ан-148-300MP
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Дмитрий
ТЫМЧУК
Сергей
КВИТ
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12582)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (11198)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (10498)




Экономические новости youtube

Рынок земли



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 