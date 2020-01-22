Украинцам станет проще получать соцпомощь

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Социальная помощь в Украине часто превращается в настоящий квест, но в министерстве соцполитици пообещали упростить процедуру её получения

Для того, чтобы подать документы для получения соцпомощи, украинцам больше не придётся ездить в другие города. Такими новостями поделились в Министерстве социальной политики. По словам главы ведомства Юлии Соколовской, в этом году министерство заплатит объединенным территориальным общинам за то, чтобы население получало социальные сервисы. На это будет выделено 150 миллионов гривен, информирует enovosty.com/news.

В частности, эти средства пойдут на внедрение системы фронт-офисов, с помощью которой можно будет предоставлять украинцам социальные сервисы в каждой объединенной территориальной громаде. Для того, чтобы получить социальную помощь, украинцам больше не придётся ехать в областные или районные центры. Сервисом можно будет воспользоваться даже в небольших населённых пунктах.

Авторы этой инициативы полагают, что с помощью социальных сервисов можно будет неплохо экономить усилия и время, так как пункты приёма можно будет посетить даже в маленьком селе.

Министр социальной политики подчеркнула, что в планах ведомства не только расширение сети, но и оптимизация работы всего механизма.

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