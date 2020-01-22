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Олег Пендзин рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Пендзин рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
 
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Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что трехлетняя программа с Международным валютным фондом, которая сейчас обсуждается, может стать последней.

С вопросом относительно влияния прекращения сотрудничества Украины с Международным Валютным Фондом на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин отмечает, что вряд ли эта программа с Международным Валютным Фондом станет последней

“Потому что результаты работы украинской экономики свидетельствуют об ухудшении показателей, а не об их улучшении. Программа прекратится в тот момент, когда украинская экономика сможет рассчитываться с собственными долгами без привлечения средств иностранных инвесторов. То есть без средств Международного Валютного Фонда и других доноров. Пока на сегодняшний момент такого не прослеживается. Поэтому, скорее всего, то, что говорит госпожа Маркарова, к сожалению, слабо реалистично”, — сообщает Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 28

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