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Мир опять облюбовал наличку. Что происходит и какие деньги в фаворе

Главная » Последние новости » Новости экономики » Мир опять облюбовал наличку. Что происходит и какие деньги в фаворе
 
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После начала пандемии мир все реже начал пользоваться классическими бумажными деньгами

В последнее время в мире денег происходит настоящая революция, которая оставила за бортом традиционные бумажные деньги. Безналичный расчет стал настолько привычным, что некоторые люди почти забыли, как выглядят банкноты. Тем не менее в последнее время мир опять начал обращать внимание на позабытую наличку, информирует enovosty.com/news.

Как отметили в ProFinance, дело в том, что сейчас люди опять начали хранить деньги «под матрасом», и для этого есть целый ряд причин. Пандемия коронавируса, которая уже почти как год является новой реальностью, напомнила о необходимости делать сбережения и иметь «за душой» финансовую подушку. Но здесь серьезной неприятностью становятся ультра-маленькие ставки по депозитам, которые не приносят клиентам практически ничего, кроме рисков. Именно потому люди в разных странах решили хранить свои сбережения в наличке. В фаворе — крупные купюры

Мир опять облюбовал наличку. Что происходит и какие деньги в фаворе

В Британии сумма крупнейших банкнот в обращении увеличивается удвоенными темпами

Несмотря на то, что некоторые страны, как вот Швеция, и вовсе намерены в ближайшее время отказаться от наличных денег, люди хотят защититься от отрицательных процентных ставок. Они копят наличку на случай краха банковской системы. Многие люди, в том числе и молодёжь, как и ранее считают классические деньги главным и самым безопасным средством сбережения. Естественно, запасы могут быть уничтожены пожарами, наводнениями или кражей со взломом. Тем не менее нет риска позабыть пароль или стать жертвой кибер-преступников, которые могут лишить человека его честно накопленных биткоинов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 216

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