Мир опять облюбовал наличку. Что происходит и какие деньги в фаворе

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После начала пандемии мир все реже начал пользоваться классическими бумажными деньгами

В последнее время в мире денег происходит настоящая революция, которая оставила за бортом традиционные бумажные деньги. Безналичный расчет стал настолько привычным, что некоторые люди почти забыли, как выглядят банкноты. Тем не менее в последнее время мир опять начал обращать внимание на позабытую наличку, информирует enovosty.com/news.

Как отметили в ProFinance, дело в том, что сейчас люди опять начали хранить деньги «под матрасом», и для этого есть целый ряд причин. Пандемия коронавируса, которая уже почти как год является новой реальностью, напомнила о необходимости делать сбережения и иметь «за душой» финансовую подушку. Но здесь серьезной неприятностью становятся ультра-маленькие ставки по депозитам, которые не приносят клиентам практически ничего, кроме рисков. Именно потому люди в разных странах решили хранить свои сбережения в наличке. В фаворе — крупные купюры