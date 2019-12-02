Путёвки дорожают, но украинцы не сдаются: Какой курорт облюбовали туристы

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Путёвки в Турцию подорожали, но поток туристов из Украины постоянно растёт

В Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики сообщили о том, что количество туристов из Украины в текущем году продолжает стремительно увеличиваться. В 2019 году цены на путёвки сильно выросли, но с января по октябрь в Турции побывало 1 462 269 туристов из разных уголков Украины. Это на 12,4 процентов больше, нежели за тот же период в прошлом году. Тогда на берегах Турции отдохнуло 1 301 128 украинцев, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что с каждым месяцев путёвки на этот курорт раскупаются всё активнее. Несмотря на то, что уже в сентябре в этой стране не очень жарко, туристы продолжают активно проводить свой отпуск именно здесь.

В Офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции считают, что в этом году турпоток пересечет отметку в 1 500 000 туристов, так как в конце октября количество туристов, которые слетали в Турцию, превысило показатели всего прошлого года.