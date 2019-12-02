Назван продукт, разделивший страну: Интересная статистика об украинцах и консервации

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Количество украинцев, которые делают запасы на зиму, снижается

Об этом на странице в facebook написал эксперт Алексей Дорошенко. Годом ранее он уже публиковал статистику о том, как украинцы готовятся зимой и в этом году сравнил результаты опроса:, информирует enovosty.com/news.

«Если год назад почти 80% наших граждан делали любые запасы, как то консервацию, варенья или овощи в погреб, то сейчас таких лишь 75%. Таким образом, за год количество желающих снизилась на 5%. Это коррелирует с данными статистики, по которым доходы от собственных домохозяйств ежегодно снижаются. Резкое подорожание картофеля было также признаком того, что люди отказываются от выращивания на огородах и больше покупают овощи. Причин несколько. Одна заключается в том, что если пожилые люди относились к заготовкам как к стратегическим запасам, которые будут независимо не от чего, то среднее и молодое поколение считает что выгоднее: вырастить или купить. Кроме того молодое поколение хочет больше зарабатывать, но не работать на огородах. Многие рассматривают работу за рубежом лучшим выходом чем делать запасы на зиму», — рассказал эксперт.

По словам Дорошенко, наиболее запасливые люди живут в Украине на Западе. 85% опрошенных сказали, что они обязательно будут запасаться за зиму. По Востоке и на Юге таких только чуть больше 68%.

«Какие запасы делают в Украине? Наиболее популярны консервация и соленья. Более 69% украинцев в этом году сделали именно такие запасы. Варенье и соки закрывали почти 62% наших граждан. Овощи в погреб заложили 49% людей, а еще 48% замораживали овощи. Сухофрукты запасают 36% опрошенных, 33% замораживают мясо, закупают продукты длительного хранения, то есть крупы, сахар и кондитерские изделия, 31% респондентов. А 18% украинский делают мясную тушенку».

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Также, эксперт сравнил каждый вид заготовок и настроения украинцев: «Так, желающих делать консервы и соленья за последний год уменьшилось на 8%, с 77%, в 2018 году, до 69%, в этом. Но самое большое снижение произошло среди тех, кто закрывал варенье, соки и закладывал на хранение овощи в погреба. Таких стало меньше сразу на 12%. В прошлом году заготовки из фруктов были популярны среди 73% граждан, то 2019 только 61% сделал ее. Резко сократилась, с 61% до 49%, количество закладывает овощи, преимущественно борщового набора, на хранение. Замораживание овощей стало также меньше популярным, но только на 5%. Год назад желающих было 53%, а сейчас — 48%. В пятерку наиболее популярных видов хранения попало также и хранения сухофруктов, к которым можно отнести и травяные чаи и чаи из ягод. 33% процента опрошенных замораживают мясо, а год назад таких было 34%. Бакалейные продукты длительного хранения заложили 2019 31% граждан, хотя в прошлом таких было 33%. Популярность домашней тушенки упала на 7%, с 25%, 2018 года, против 18%, в этом году.

Также, Алексей Дорошенко назвал продукт, который буквально разделил страну. Это грибы: «То есть не только политики разделяют нашу страну. Почти 57% проживающих на Западе делали из них запасы, а Востоке таких оказалось только лишь 7%. Икру заморскую баклажанную и отечественную кабачковую делали примерно одинаково везде, но с небольшим преимуществом впереди Восток с 35% опрошенных. Томатная паста наиболее распространена на юге. Там ее готовят на зиму более 40% семей. Готовые овощные консервированные блюда преобладают на юге, где 26% заявили об этом. Кукурузу, фасоль и зеленый горошек консервирует на Западе 21% людей. Свекла также является наиболее популярным на Западе, где его в виде консервов запасает больше 18%» — рассказал экономист.