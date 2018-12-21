Стремительно дорожающие услуги ЖКХ: как украинцу не попасть в долговую яму

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Стремительный рост цен услуг ЖКХ приводит к появлению долгов у украинцев, бороться с которыми можно при помощи государственной программы реструктуризации задолженности

Стремительный рост цен услуг ЖКХ приводит к появлению долгов украинцев по коммуналке. За последние 10 месяцев задолженность украинцев выросла на 8,4 млрд грн, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Накопившиеся долги приводят к отключению должников и судебным тяжбам. Необходимо отметить, что для малоимущих граждан существуют субсидии. Однако получить их можно только при отсутствии задолженности.

Выходом из сложившейся ситуации может стать реструктуризация. Согласно действующего законодательства украинец может обратиться к поставщику услуг и совместно составить график погашения долга.

К сожалению, украинцы редко используют данный вид погашения задолженности. С начала года заключено 65 тыс соглашений на сумму 440 млн грн при существующей общей задолженности граждан в размере 35,9 млрд грн.

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Неиспользование данного механизма обусловлено отсутствием пени за просрочку оплаты и редким отключением услуг поставщиком, что и приводит к накоплению задолженности.