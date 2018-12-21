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Стало известно, будет ли «новогодний» скачок доллара

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно, будет ли "новогодний" скачок доллара
 
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В Национальном банке Украины сообщили, что украинцам не стоит переживать — девальвации гривны в декабре не ожидается.

Такое мнение высказал Богдан Данилишин, который занимает должность главы Совета НБУ. Он об этом сообщил во время подведения итогов этого года, информирует enovosty.com/news.

Данилишин подчеркнул, что в этом году нет предпосылок, чтобы повторилась ситуация прошлых годов, когда украинское правительство было вынуждено потратить огромные объемы средств, что повлекло за собой девальвацию гривны. Например, в декабре 2017 года остаток средств на едином казначейском счете сократился в 10,6 раза. Глава Совета считает, что они на пути к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик.

Он также добавил, что за этот год курс гривны демонстрировал некую стабильность, несмотря даже на некоторые периоды волантильности. Данилишин отмечает, что за этот год украинская национальная валюта показала укрепление на 0,75 процентов по отношению к американскому доллару по сравнению с концом прошлого года.

Глава резюмировал, что в 2018 году иностранные валюты подвергались девальвации. Например, росла ставка ФРС, как результат был отток капитала из рынков, которые развиваются. Кроме этого, наблюдались сильные финансово-экономические потрясения в Аргентине и Турции. Он подчеркнул, что украинская валюта была в лучшем положении, чем валюта тех стран, где рынки активно развиваются.

Читайте: Какой курс доллара ждет украинцев к концу года?

Ранее издание «Экономические новости» писали, что экономист Алексей Кущ заявил, что курс гривны больше зависит от новостей с внешних рынков.


Автор: Катерина Лукьянчук
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