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Барьеры сняты: У украинцев станет меньше головной боли с субсидией

Главная » Последние новости » Новости экономики » Барьеры сняты: У украинцев станет меньше головной боли с субсидией
 
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Бюджет будет увеличивать программу, если не будет хватать денег на выплаты субсидий украинцам

В Украине станет проще получить субсидию. Об этом в эфире украинского канала заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она также заверила в том, что денег на выплаты помощи тем, кто в этом нуждается, будет хватать, информирует enovosty.com/news.

Министерство социальной политики намерено упростить получение субсидий для населения. В ведомстве пообещали, что вскоре будут сняты барьеры, которые мешали некоторым украинцам получить необходимую помощь. В частности, проблемы исчезнут у людей, которые не могли получить субсидию из-за того, что в доме был прописан человек, которые не живёт там или же вообще работает за границей.

Марина Лазебная рассказала о том, что ранее в Украине нужно было показать отопительную норму, но «там первый этаж отапливается, есть какая-то пристройка, которая не отапливается. Ему берут общую площадь строения. Мы это снимаем. Эта реализация программы субсидий показала, где люди не могут войти в программу. Мы все скомпоновали и сделали проект постановления», – сообщила глава ведомства.

Кроме того, по словам Лазебной, этот проект уже приняли, и в стране увеличится количество получателей субсидии по уплате жилищно-коммунальных услуг. Сейчас в бюджете на это выделили 36,6 миллиардов гривен, но и эта сумма не предел. По словам министра, если заложенных средств не будет хватать, то «госбюджет будет увеличивать эту программу». Вместе с тем, программа и формула субсидий в ближайшем будущем не изменятся.

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Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в 2021 получателей государственной помощи будут ждать новые проверки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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