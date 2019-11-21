Суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум
Суд признал противоправными решение Кабмина относительно установления прожиточного минимума на 2019 год
Пресс-служба суда после рассмотрения обращения правозащитника Станислава Батрина против правительства сообщила, что окружной административный суд признал противоправными решение Кабмина относительно установления прожиточного минимума на 2019 год, информирует enovosty.com/news.
Окружной суд также обязал правительство пересмотреть показатель прожиточного минимума на 2019 год.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие три-пять лет доход украинцев будет рассчитываться исходя из реального прожиточного минимума.
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Гончарук также отметил, что прожиточный минимум необходимо увеличить хотя бы в два раза. А для установления прожиточного минимума на реальном уровне в сумме 4 тыс.грн экономический рост должен увеличиться хотя бы на треть.