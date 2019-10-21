Рада решила расчленить госкомпанию Нафтогаз, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Рада решила расчленить госкомпанию Нафтогаз, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Рада решила расчленить госкомпанию Нафтогаз, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект о проведении анбандлинга «Нафтогаза», то есть отделения управления газотранспортной системы от «Нафтогаза». Проведение анбандлинга усилит позиции Украины в переговорном процессе с Россией при заключении нового 10-летнего контракта о транзите газа в Европу, заявил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа».

«Украинская сторона настаивает на пролонгации контракта с Россией на 10 лет на европейских условиях и по европейскими правилами. Для того, чтобы наша переговорная позиция была сильной и соответствовала европейским стандартам, мы должны на законодательном уровне разделить три разные виды бизнеса Нафтогаза: добычу, транспортировку и продажу. Это и называется — анбандлинг», отметил нардеп в кулуарах ВР, информирует enovosty.com/news.

В поддержку этого закона выступали в «Нафтогазе», правительстве и в Европейском энергетическом сообществе.

Д.Арахаия уверяет, что принятие данного законопроекта не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности, подчеркнул он.

За проект закона проголосовало 286 народных депутатов.

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Также в соответсвии с законом Украины «О рынке природного газа» предусмотрено внесение изменений в законодательные акты с тем, чтобы обеспечить независимое функционирование оператора ГТС по так называемой модели ISO ( Independent System Opération).

Народные депутаты также проголосовали за сокращённую процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.