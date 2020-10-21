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Олег Голубенко: «Те страны, которые смогут своевременно перестроить экономику, могут обеспечить рост ВВП»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Голубенко: "Те страны, которые смогут своевременно перестроить экономику, могут обеспечить рост ВВП"
 
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В Госпотребслужбе сообщили, что украинцы будут жить в условиях COVID-эпидемии ближайшие полтора-два года

С вопросом относительно опасности ситуации с COVID-19 для экономики «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что из-за пандемии происходит снижение основных экономических показателей

«Как показывает статистика и ситуация с COVID-19 в мире, то влияние пандемии на экономику выражается падением ВВП, увеличением безработицы и способствует большему закрытию стран с точки зрения международной торговли. Пандемия способствует ограничению в путешествиях, затягиваются сроки поставок товаров. И все это негативно сказывается на мировой экономике и на экономиках стран.

Больше всех страдают те страны, которые наиболее бедные. А меньше всего ощущают влияние пандемии те страны, которые наиболее обеспечены. Они контролируют финансы, имеют возможность непосредственно влиять на основные глобальные экономические показатели, глобальные валюты. Поэтому население этих стран наименее ощущает на себе действие пандемии.

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Поэтому тут, конечно, связь самая прямая и непосредственная. В то же время надо понимать, что для ряда направлений экономики пандемия открывает новые возможности. И может способствовать определенному росту некоторых отраслей экономики. И в данном случае те страны, как и компании, которые смогут своевременно оценить ситуацию в мире и перестроить свою работу в условиях пандемии, имеют возможность получить рост на фоне всеобщего падения», — сообщает Олег Голубенко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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