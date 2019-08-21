Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

21.08.2019 г.
18:54Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине
14:45В НБУ анонсировали масштабные изменения в работе банков: основные нововведения
14:03"Золотой сюрприз": Сколько жители столицы заплатят за воду
12:35Выходить из дома не нужно: В Украине появится новый сервис доставки еды
11:29С украинцами поделились хорошими газовыми новостями
11:28"Монстров нужно убить": У Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"
11:20Назвали главные приоритеты таможни на 2020 год
Все новости экономики

Аналитика

20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...

Последние новости

21.08.2019 г.
21:28 В аннексированном Крыму жители жалуются на оккупантов
20:58 Можно будет вернуть мертвых: В Китае провели первое успешное клонирование котенка
20:32 Секретный отчет: под Северодвинском взорвался ядерный реактор, как в Чернобыле
20:08 Ученые обнаружили аналог Земли, но без атмосферы
19:56 На оккупированном Донбассе зафиксировано сосредоточение танков и гаубиц
19:43 Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая
19:16 В Польше стремительно растет число легальных работников из Украины
18:54 Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине
18:34 Reuters: В Дании шок после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию
18:11 BBC: В Дании ипотеку будут выдавать по ставке минус 0,5% годовых
17:52 СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
17:31 Стало известно, почему люди с избыточным весом чувствуют себя лучше в период жары
17:12 ВСУ провели масштабные учения под носом у оккупантов
16:56 Перебои с углем на государственных ТЭС связаны с переделом угольных схем в интересах Коломойского – СМИ
16:47 В Китае начали доставлять товары беспилотным 5G-автомобилем
16:21 Сологуб рассказал, как Украине избежать последствий кризиса на мировых рынках
16:05 В Харькове хотят создать "минное поле" для наркодилеров
15:45 Голливудская история: правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство матери и дочери
15:21 Проблем с погашением внешних займов не будет, - НБУ
15:15 С октября в Украине начнут действовать новые строительные нормы по проектированию гостиниц
15:03 Российский "Ильюшин" уходит в штопор кризиса, - Злой Одессит
15:00 Москва всеми силами пытается скрыть правду о ядерной аварии в Нёноксе
14:45 В НБУ анонсировали масштабные изменения в работе банков: основные нововведения
14:30 Опубликован рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений в мире
14:12 Медики назвали основные симптомы рака кишечника
14:10 Возвращение России: Эксперт оценил шансы на реализацию "мерзкой инициативы"
14:03 "Золотой сюрприз": Сколько жители столицы заплатят за воду
14:02 В ужасном состоянии, но дома: В Украину вернулся политзаключенный
14:00 Украина начала и остановила демонтаж фортификационных сооружений близ Станицы Луганской
13:50 В соцсетях разгорается громкий скандал из-за представителей Украины на конкурсе "Новая волна-2019"
13:49 Россия может вернуться в G8: Пономарь пояснил, почему изгнание РФ закончилось
13:47 Уничтожили "Хача" — участника захвата Крыма, боевика «спецназа» на Донбассе
13:39 Опубликована программа празднования Дня Независимости Украины в Киеве
13:35 Дания озвучила условие продажи Гренландии
13:22 Стало известно, чем может быть опасна работа «сутки через трое»
13:11 В Украине утвердили новые формы индивидуальной учебы
13:08 Иранский танкер HELM терпит бедствие в Красном море
12:45 "Европа станет площадкой противостояния США и РФ": Немецкие СМИ опубликовали возможный сценарий Третьей мировой войны
12:42 В «Укроборонпроме» показали ударный тяжелый беспилотник нового поколения
12:39 Назвали продукты, которые помогут очистить кровь
12:35 Выходить из дома не нужно: В Украине появится новый сервис доставки еды
12:32 Украине могут передать пятерых политзаключенных
12:17 Пенсионер из Украины самостоятельно собрал электромобиль за 1300 евро (ВИДЕО)
12:17 Имитация убийства матери с дочкой под Киевом. Появились подробности
12:06 Австралийские аналитики: Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов
11:57 Нефть опустилась ниже заложенной в российский бюджет
11:29 С украинцами поделились хорошими газовыми новостями
11:28 "Монстров нужно убить": У Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"
11:20 Назвали главные приоритеты таможни на 2020 год
11:08 Украинских учителей ждет ВНО
11:06 В Украине ждут важного гостя
10:54 В Украину едет глава Всемирного банка
10:43 США с Румынией выступили против "Северного потока-2"
10:38 Эксперт: Китай переподчинил себе военные округа РФ к востоку от Урала
10:09 Украина озолотилась на мёде
10:00 Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7
09:46 Трамп решил дружить с Румынией против путинского проекта
09:39 В украинских селах появятся современные школы и детсады
09:30 Украинцам обещают снизить цену на газ зимой
09:08 Российские эксперты подтвердили, что ситуация со взрывом в Северодвинске напоминает Чернобыль
Все новости »
В каталоге генераторы 6 квт fubag - официальный сайт.
В каталоге генераторы от 10 квт до 12 квт fubag - официальный сайт.
В каталоге генератор фубаг с автоматика 7 квт - официальный сайт.

Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кабмин по инициативе Минэкономразвития упорядочил порядок сбора данных для мониторинга реализации Целей устойчивого развития в Украине

С вопросом о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине и дальнейших перспектив применения концепции «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Центра антикризисного исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что в Украине есть Национальный доклад «Цели устойчивого развития: Украины»

«В докладе сделано так называемую национализацию или локализацию целей устойчивого развития и представлено «украинское прочтение» целей устойчивого развития. К каждой из этих целей есть набор индикаторов, с помощью которых каждые пять лет определяются целевые уровни определенных макропоказателей, которые должны характеризовать уровень достижения этих целей.

Поэтому основания для этого есть. Кроме того, сейчас цели устойчивого развития все больше интегрируются с программными документами. Проанализировано присутствие принципов устойчивого развития в ведущих программных стратегических документах и показано, где они есть, а где нет. И, соответственно, там, где их нет, нужно их включить.

Читайте: Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Поэтому, можно сказать, что процесс сдвинут с места. Сейчас и управленческие структуры и общественные структуры задействованы в том, чтобы эта реализация была. Кроме того, был разработан проект государственной стратегии устойчивого развития Украины. Но он к сожалению сейчас завис на уровне проекта, то есть он официально никуда не подавался, но была попытка перевести на программный режим цели устойчивого развития», — отмечает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 158

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Все статьи


Читайте также

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
 Существуют все предпосылки для снижения коммунальных тарифов, - Ярослав Жалило
Кредиты МВФ: реальная необходимость или долговая яма для украинцев
 У 2016 році можна говорити про зростання доходів населення
В 2016 году можно говорить о росте доходов населения
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-3 «Ремез»
Самолет штурмовик Douglas A-4 Skyhawk (США)
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Бронеавтомобиль МКС-1
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
НАЗАРЕНКО
Юрий
СТЕЦЬ
Сергей
ЛАВРОВ
Кударенко
СТЕПАН
Все персоны    >>

Публикации

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Торговая марка становится брендом через 3-5 лет

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Подборка самых больших собак

Все фото »

 