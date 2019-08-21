Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине

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Кабмин по инициативе Минэкономразвития упорядочил порядок сбора данных для мониторинга реализации Целей устойчивого развития в Украине

С вопросом о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине и дальнейших перспектив применения концепции «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Центра антикризисного исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что в Украине есть Национальный доклад «Цели устойчивого развития: Украины»

«В докладе сделано так называемую национализацию или локализацию целей устойчивого развития и представлено «украинское прочтение» целей устойчивого развития. К каждой из этих целей есть набор индикаторов, с помощью которых каждые пять лет определяются целевые уровни определенных макропоказателей, которые должны характеризовать уровень достижения этих целей.

Поэтому основания для этого есть. Кроме того, сейчас цели устойчивого развития все больше интегрируются с программными документами. Проанализировано присутствие принципов устойчивого развития в ведущих программных стратегических документах и показано, где они есть, а где нет. И, соответственно, там, где их нет, нужно их включить.

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Поэтому, можно сказать, что процесс сдвинут с места. Сейчас и управленческие структуры и общественные структуры задействованы в том, чтобы эта реализация была. Кроме того, был разработан проект государственной стратегии устойчивого развития Украины. Но он к сожалению сейчас завис на уровне проекта, то есть он официально никуда не подавался, но была попытка перевести на программный режим цели устойчивого развития», — отмечает эксперт