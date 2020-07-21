В последний месяц зарубежные работодатели активизировались. Где ждут украинцев?

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В последний месяц работодатели за границей сильно активизировались. Количество вакансий возросло

В прошлом месяце на сайтах по поиску работы появилось больше вакансий за границей для украинцев. В частности, на платформе с открыти данными Опендатабот появилась информация о том, что только на сайте Jooble за первый летний месяц появилось 6700 вакансий из разных стран. В частности, высоким спросом украинские специалисты пользуются в Польше, Чехии и Германии, информирует enovosty.com/news.

Пресс-служба Jooble сообщила о том, что из-за карантина активность работодателей и соискателей серьезно уменьшилась. За границей с начала пандемии стали искать на 60 процентов меньше работников из Украины. Тем не менее, сейчас ситуация начинает меняться и наблюдается плавное восстановление активности на рынке.

Вместе с тем, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал о том, что только небольшой процент украинцев (2,5) пытаются найти работу за границей с помощью интернета. В частности, большинство работников находят место в Польше с помощью своих знакомых. Он также напомнил о том, что сейчас в Польше минимальная заработная плата составляет 600 евро, а за прошлый год трудовые мигранты из этой европейской страны перевели в Украину не менее 12 миллиардов долларов.

Кроме того, ранее эксперты выразили мнение о том, что в Польше будут проводить более радикальную трудовую политику, пытаясь привлечь в свою страну целые семьи из Украины. Это делается для того, чтобы работники не выводили средства из страны.

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