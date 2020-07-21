Цена на нефть взлетела до максимума. «Черное золото» отреагировало на вакцину от COVID-19

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цена на нефть взлетела до максимума. "Черное золото" отреагировало на вакцину от COVID-19 Цена на нефть взлетела до максимума. "Черное золото" отреагировало на вакцину от COVID-19

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Стоимость нефти резко подскочили из-за вакцины против COVID-19

Во вторник, 21 июля, цена на нефть первый раз с марта поднялась выше 44 долларов за баррель. Вместе с тем, аналитики пока что с осторожностью относятся к реакции рынка. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она превысила 44 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки. По данным Investing, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 43,59 долл за баррель, а это на 0,31 доллара (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Таким образом рынок отреагировал на новости о вакцине от коронавируса. Ранее появилась информация о том, что вакцина против COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у большинства испытуемых, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, цены поддерживают новые стимулирующие меры американских и европейских властей. Так, в Брюсселе стороны договорились о пакете помощи пострадавшим странам блока в размере 750 млрд евро.

Как ранее сообщали «Экономические Новости», стоимость нефти обрушились после развала сделки ОПЕК+ в начале этой весны. С 1 мая действует новое соглашение, в рамках которого 23 страны убрали с рынка 9,7 млн баррелей в сутки.