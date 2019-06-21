Рост ВВП 13 кварталов подряд, — Кубив

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Степан Кубив сообщил, что Государственная служба статистики Украины улучшила прогнозную оценку роста ВВП Украины, а сам ВВП непрерывно растет уже 13 кварталов подряд

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что Государственная служба статистики Украины улучшила прогнозную оценку роста ВВП Украины, информирует enovosty.com/news.

Степан Кубив отметил, что за последние три года Кабмин обеспечил рост ВВП в размере 8,4%, а Госстат повысил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2 до 2,5%.

Министр экономического развития подчеркнул, что ВВП страны непрерывно растет уже 13 кварталов подряд в условиях значительного изменения политического ландшафта, политической нестабильности и продолжения войны на востоке страны.

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Напомним, согласно данным Госстата, рост реального ВВП в 2018 году увеличился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и достиг максимального уровня за последние семь лет, продемонстрировав таким образом существенное ускорение третий год подряд.