Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие

Закрыть Отправить

Треть украинцев в этом году отправиться за границу

В прошлом году отпуск многих украинцев был сильно омрачен проблемами с операторами и перевозчиками. Ночи, проведенные в аэропортах без воды и еды, задержки с вылетом или же отсутсвие обещанных условий, — всё это не пугает украинцев, которые настроились на отдых.

С каждым годом все больше украинцев обращаются за помощью у агентством, которые отправляют отдыхающих за границей, собирая вместо них все документы и покупая билеты. Тем не менее, большинство жителей страны всё ещё предпочитают выбирать маршрут самостоятельно, в пределах родной страны. С тех пор, как Крым оккупировала Российская Федерация, некоторые украинские курорты стали «золотой жилой» для бизнесменов. В приморских городах Украины появляются все новые гостиницы и базы отдыха. Примечательно, что порой они обходятся дороже, чем отдых в пресловутых курортах Египта или Турции. Опрос показывает, что 33 процента украинцев отправятся за границу. , информирует enovosty.com/news.

Как же любят отдыхать украинцы? Большинство людей отдыхают на протяжении недели и готовы потратить на отдых примерно 11 тысяч гривен с человека. Многие берут отпуск в самый разгар отпусков, когда цены на путевки самые дорогие.

Более 79 процентов украинцев охотятся на новые впечатления, потому всё время выбирают новые направления. Вместе с тем, есть и те, кто отдаёт предпочтение проверенным маршрутам и отправляются из года в год в одно и то же место.

Читайте: Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни