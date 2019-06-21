Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

21.06.2019 г.
12:37​Украине грозят большие проблемы с важным продуктом
11:32Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие
11:17Зеленский рассказал о судьбе налога на выведенный капитал
09:43Мобильные операторы предложили украинцам альтернативу. В чем позитив?
20.06.2019 г.
12:50Запуск Белорусской АЭС: риски и угрозы для Украины, - "Злой одессит"
12:28Новый вариант постановления Кабмина о ПСО – это компромиссное решение устраивающее всех - гендиректор Директората Минэнергоугля Буславец
09:59Стало известно, кто выиграет от торговой войны между США и Китаем
Все новости экономики

Аналитика

21.06.2019

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Приближение парламентских выборов и возникший в связи с этим интерес к программам партий вернул в повестку дня роковой вопрос о введении рынка земли ...
20.06.2019

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России

Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, Владимир Зеленский пообещал, что Украина войдет в топ-10 Doing Business, а Совет ЕС продлил ...
19.06.2019

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе МН-17, в Харькове вернули проспекту имя Жукова, а в своей квартире найден мертвым депутат ...

Последние новости

21.06.2019 г.
15:45 В столице проезд в общественном транспорте можно оплачивать при помощи смартфона
15:21 Кравчук назвал виноватых в Чернобыльской катастрофе
15:08 Россия демонстрирует катастрофический обвал промышленного производства, - Злой Одессит
14:45 В молоке и говядине нашли патогены, связанные с возникновением рака
14:37 ФГВФЛ заявил, что торги по продаже активов Дельта Банка прошли законно
14:20 Как католики: ПЦУ разрешила верующим сидеть во время службы
14:00 Война или переговоры: Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум
13:48 В Борисполе задержали двух иностранцев, выкрикивающих "ДНР, вперед!"
13:45 Медики определили лучшие фрукты для похудения
13:30 Российские депутаты в экстренном порядке покинули Грузию
13:30 Назвали опасный возрастной интервал для беременности
13:22 ВСУ ликвидировали блиндаж боевиков на Донбассе (ВИДЕО)
13:15 День_без_полиэтилена: Украинцев призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов
13:11 ТОП-5 продуктов для идеального пищеварения
12:53 Газ, бензин, сырость: Эксперты рассказали об опасности неприятных запахов в автомобиле
12:45 Администрация Трампа сократила финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
12:42 Праздники в июле: сколько будут отдыхать украинцы
12:37 ​Украине грозят большие проблемы с важным продуктом
12:26 Президент Зеленский ответил на петицию про отставку Авакова
12:24 В Киеве организовали канал поставки наличных боевикам
12:17 В ПЦУ описали последствия отмены Томоса
12:17 Ученые рассказали, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки ног
12:15 Медики назвали шесть болезней, которые могут обострятся летом
12:09 Американские военные в Африке обвиняют Китай в попытке проникновения на их базу
11:32 Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие
11:24 Кох: Хочу скорее насладиться «Лебедином озером»
11:17 Зеленский рассказал о судьбе налога на выведенный капитал
10:58 Митинг в Грузии: ранены сотни людей
10:46 "Признался": Путин рассказал о ЧВК в Сирии
10:26 Apple бесплатно заменит батареи в 15-дюймовых MacBook
10:25 "Все поделено и решено": Климкин пояснил свое неожиданное решение
10:05 Президент Зурабишвили обвинила организаторов протестов в пророссийской политике
09:59 Путин согласился, что жить в России стало тяжелее
09:55 СМИ: Трамп в последний момент отменил удар по Ирану
09:43 Мобильные операторы предложили украинцам альтернативу. В чем позитив?
09:20 Давление на Путина выросло,- эксперты
09:16 Очень грустная и драматическая история: Какие последствия будет иметь демарш Филарета
09:14 "Он не выходил из дома": в прокуратуре назвали основную версию смерти Тымчука
09:10 HISENSE расширяет линейку телевизоров в Фокстрот
09:07 В Чехии опять отметились выпадом в сторону Украины
09:01 Война на Донбассе: Украинские военные жестко отомстили врагу
08:56 Озвучили основную версию гибели Тымчука
08:46 В ЕС не определились с главой Еврокомиссии
08:39 Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки сделала жесткое заявление
08:26 США выделили Украине $700 миллионов
08:05 Из-за российского депутата в Грузии вспыхнули протесты
20.06.2019 г.
21:49 Открытие инновационного пространства: 20 июня состоится презентация первой smart-улицы Киева
21:33 Названа опасность 10-часового рабочего дня
20:58 Страны Балтии планируют полностью отключиться от электросетей РФ
20:39 Associated Press: Центробанк Англии предоставляет новые возможности для хранения денежных средств
20:11 ЕС продлил санкции против России
19:54 Александр Мусиенко рассказал о влиянии финансовой помощи США на ситуацию на Донбассе
19:37 Reuters: ЕС обеспокоен действиями Турции в спорных водах Средиземного моря
19:14 Стало известно, когда станет доступным семейное образование для школьников
18:57 "Небольшая часть духовенства выделила себя из ПЦУ": Епифаний срочно созывает синод ПЦУ
18:39 Иран совершил очень большую ошибку, - Трамп
18:13 В Украине отменена школьная форма: подробности
17:57 "А вы на троне не засиделись?": Ёлкин остроумной карикатурой высмеял "горячую линию" Путина
17:46 Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза
17:27 Vivo представила устройство, которое полностью заряжает смартфон за 13 минут (ВИДЕО)
Все новости »

Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как любят отдыхать украинцы: Какие направления будут выбирать отдыхающие
 
Печать Отправить на почту

 

 

Треть украинцев в этом году отправиться за границу

В прошлом году отпуск многих украинцев был сильно омрачен проблемами с операторами и перевозчиками. Ночи, проведенные в аэропортах без воды и еды, задержки с вылетом или же отсутсвие обещанных условий, — всё это не пугает украинцев, которые настроились на отдых.

С каждым годом все больше украинцев обращаются за помощью у агентством, которые отправляют отдыхающих за границей, собирая вместо них все документы и покупая билеты. Тем не менее, большинство жителей страны всё ещё предпочитают выбирать маршрут самостоятельно, в пределах родной страны. С тех пор, как Крым оккупировала Российская Федерация, некоторые украинские курорты стали «золотой жилой» для бизнесменов. В приморских городах Украины появляются все новые гостиницы и базы отдыха. Примечательно, что порой они обходятся дороже, чем отдых в пресловутых курортах Египта или Турции. Опрос показывает, что 33 процента украинцев отправятся за границу. , информирует enovosty.com/news.

Как же любят отдыхать украинцы? Большинство людей отдыхают на протяжении недели и готовы потратить на отдых примерно 11 тысяч гривен с человека. Многие берут отпуск в самый разгар отпусков, когда цены на путевки самые дорогие.

Более 79 процентов украинцев охотятся на новые впечатления, потому всё время выбирают новые направления. Вместе с тем, есть и те, кто отдаёт предпочтение проверенным маршрутам и отправляются из года в год в одно и то же место.

Читайте: Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 149

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Билецкий, Ярош и Кошулинский: Свобода показала, с кем идет в Раду
Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий
Вы можете перестать быть хамом?: Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в РадуВыборы-2019: Появился свежий рейтинг партий"Вы можете перестать быть хамом?": Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Все Выборы

Аналитика

Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Итоги дня: Сигнал Макрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома"
Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Все статьи


Читайте также

Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни
 В соответствие с директивами Европейского союза украинцам продлят срок отпуска
Украинцев ждут рекордные выходные: как не потерять зарплату и сколько заплатят
 В Украине мужчины смогут брать 10-дневный отпуск по уходу за ребенком
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на зимние праздники
 Кому в Украине жить хорошо: Журналисты показали, кто из политиков шикарнее всех отдыхает (ИНФОГРАФИКА)
Кому жить хорошо: Кто из европейцев больше всего тратится на отпуск
 Шанс на отпуск: турагенты не хотят работать с ненадежными операторами

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Бронированный специальный автомобиль "ВЕПР-С"
Гранатомет HK GMG (Германия)
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ЯНУКОВИЧ
Татьяна
ДЕНИСОВА
Святослав
ЦЕГОЛКО
Сергей
КВИТ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Россия хочет оставить две раны в боку Украины


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Снимки, которые выглядят как кадры из ужастиков

Все фото »

 