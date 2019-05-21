Не сдаются: США намерены нанести мощный удар по «Северному потоку-2»

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В США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2», которые и вовсе могут остановить строительство газопровода

Администрация Соединенных Штатов Америки намерена ввести санкции против путинского газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал министр энергетики США Рик Перри, который подтвердил информацию о том, что американские власти в скором времени подготовят проект закона, который предусматривает ограничения в отношении газопровода из РФ в Евросоюз, информирует enovosty.com/news.

Рик Перри прибыл в украинскую столицу вчера, 20 мая, перед инаугурацией новоизбранного украинского президента. Он отметил, что Штаты, несмотря на сопротивление Европейского союза, все же намерены нанести удар по компаниям, связанным со строительством газопровода.

Ранее в РФ уже говорили о том, что газопровод не будет запущен так как планировалось ранее, в начале нового года. Причина — отказ Дании давать «зеленый свет» проекту. Если же США нанесут санкции против компаний, которые должны расширять газопровод, то строительство и вовсе может быть замороженным.

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