Министр инфраструктуры рассказал об исторических рекордах украинских портов

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Морской торговый порт «Южный» поставил исторический рекорд за все время предприятия

Украина — морская держава с невероятным потенциалом. Об этом на странице в facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует enovosty.com/news.

«Несмотря на пандемию и кризис, за первые 4 месяца этого года портовые операторы перевалили около 55 млн тонн грузов. Это на 12,6% больше, чем за январь-апрель в 2019-м году. Лидеры по перевалкой — порты в Южном, Николаеве, Черноморске и Одессе. Вместе они обеспечили около 87% общего объема перевалки грузов. Это почти 48 млн тонн.

В прошлую пятницу был с рабочей поездкой в ​​Одесской области, где посетил двух лидеров из этого списка — Одесский морской торговый порт и порт «Южный». Обсудили с коллективами предприятий их последние достижения и дальнейшую работу. Поверьте, им есть чем похвастаться!

Одеский морской торговый порт занял первое место в области по перевалкой контейнеров — 218 475 TEU за 4 месяца (110,6%).

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Жемчужина Юга, морской торговый порт «Южный» поставил исторический рекорд за все время предприятия — обработал 4,6 млн тонн грузов в первом квартале этого года»