Украина достигла позиции ведущего реформатора, — ОЭСР

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В отчете ОЭСР говорится, что Украина достигла позиции ведущего реформатора

Украина достигла значительных успехов среди стран Восточного партнерства по направлениям «Применение принципов зеленой экономики в деятельности МСП» (+ 108%) и «Развитие предприимчивости в процессе обучения и поддержка предпринимательской деятельности женщин» (+77%). Украина достигла позиции ведущего реформатора. Об этом говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), информирует enovosty.com/news.

«Государство системно работает в направлении улучшения экономической политики прежде всего в интересах развития малого и среднего предпринимательства…Украина стала лидером среди стран Восточного партнерства. Сейчас мы будем прилагать еще больше усилий, чтобы сохранить такой темп прогресса и помочь развитию МСП даже в условиях кризиса», — сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Среди основных реформ, которые ввела Украина, в данном отчете выделяют следующие:

— утверждена новая стратегия развития МСП в 2018 году и создан Офис развития МСП для поддержки ее реализации. Офис развития МСП предоставляет широкую консультационную и информационную поддержку бизнеса о новых условиях работы во время карантина;

— разработана концепция Новой украинской школы, основанной на 10 ключевых компетенциях, включая «предприимчивость»;

— консолидировано банковский сектор, что привело к большей стабильности и улучшения доступа к финансированию МСП;

— обеспечено постепенное приближение к стандартам и техническим регламентам ЕС;

— разработанные мероприятия по экологизации МСП и развитию зеленых технологий включены в стратегию МСП до 2020 года.

Напомним, что Правительство инициировало 2 программы поддержки малого бизнеса в условиях кризиса. Предприниматели- участники программы «доступные кредиты 5-7-9%» получили возможность рефинансирования займов. Предпринимателям по программе «новые деньги» будет предоставлена ​​возможность получения кредитов под 5%. Главное условие — сохранение и создание рабочих мест.

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