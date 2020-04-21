Ресторанный бизнес просит власть разрешить им открыть летние террасы для посетителей

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Ряд отечественных рестораторов обратились к Правительству Украины с просьбой ослабить карантинные меры для ресторанного бизнеса Украины и разрешить ресторанам, которые имеют в своем распоряжении летние террасы, принимать посетителей соблюдая все меры предосторожности.

Открытое письмо к Правительству опубликовал в соцсети один из рестораторов Дмитрий Федотенков. , информирует enovosty.com/news.

Рестораторы убеждены, что даже такая небольшая мера послабления поможет им удержаться на плаву в эти непростые времена и обеспечить работой порядка 80 тысяч украинцев.

В свою очередь, бизнесмены обещают придерживаться всех необходимых санитарных норм во избежание распространения коронавирусной инфекции.

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В частности, они планирую принимать посетителей только на открытых террасах и по предварительной записи, что позволит регулировать количество тех, кто одновременно посетит заведение.

Столики будут размещены на достаточном расстоянии друг от друга, наличие масок у посетителей обещают также контролировать, как и соблюдение санитарных и противоэпидемических норм самими сотрудниками ресторанов.

Ресторанный бизнес одним из первых вынужден был закрыть свои двери для посетителей. И рестораторы полагают, что подобный шаг навстречу со стороны Правительства позволит смягчить удар по отрасли.