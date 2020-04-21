Елена Баженова рассказала о влиянии последствий пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию в стране

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Согласно прогнозам ведущих аналитиков, мировую экономику ожидает длительная рецессия

С вопросом относительно перспектив экономического развития Украины в условиях пандемии COVID-19 «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к доктору экономических наук, доценту экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Елена Баженовой, информирует enovosty.com/news.

Елена Баженова сообщает, что рецессия, которую мы сейчас наблюдаем, считается самой глубокой со времен Великой Депрессии

«МВФ прогнозирует, что в 2020 году более 69% стран мира будут находиться в рецессии, а доля стран мира c отрицательным ростом на одного человека в этом году составит 90,1%. В целом, по прогнозу МВФ в 2020 году мировая экономика будет падать с темпом 3%. Падение в развитых экономиках ожидается на уровне 6,1%. При этом, прогнозируется спад почти во всех системно значимых экономиках мира.

Так, падение ВВП в Соединенных Штатах составит 5,9% ВВП в этом году, что является наибольшим показателем со времен Второй Мировой войны. В Германии прогнозируется спад ВВП на 7%, в целом по еврозоне ожидается падение на уровне 7,5%. В то же время, в Китае прогнозируется рост ВВП на 1,2%.

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По оценкам МВФ в этом году в Украине прогнозируется экономический спад на уровне 7,7%. Однако, согласно изменениям в бюджет на 2020 год, вызванными необходимостью противодействия COVID-19, ожидается падение ВВП только на 4,8% и рост дефицита бюджета более чем в три раза до 298,4 млрд.грн, что составляет 7,5 % от ВВП. Объем государственного долга предусмотрен на уровне 2,387 трл.грн.

При этом, по моим расчетам в 2020 году прогнозируется дефицит как по текущему (-6,754 млрд долл.), так и по финансовому счетам (-5,9 млрд долл.) платежного баланса Украины. Для сравнения: по данным International Financial Statistics за 3 квартала 2019 года дефицит финансового счета составил 2,233 млрд долл, текущего счета 4,923 млрд долл. По результатам 2020 года в Украине стоит ожидать снижения деловой активности, что спровоцирует рост безработицы, сужение внутреннего спроса и дальнейшее торможение роста ВВП.

Это создает серьезные риски по невыполнению госбюджета в 2020 году, способности «генерации» иностранной валюты для обслуживания внешнего долга и дополнительного давления на обменный курс гривны. Существуют также определенные опасения относительно финансирования запланированного дефицита госбюджета на фоне неопределенности относительно источников этого финансирования. Это прежде всего касается кредитования со стороны МВФ и других международных финансовых институтов. Кроме того, неопределенность относительно продолжительности шока, связанного с распространением коронавируса и, как следствие, продолжение карантинных мероприятий, продуцирует новые вызовы украинской экономике», — говорит Елена Баженова