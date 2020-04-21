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Цена на нефть уходит в крутое пике: Кто извлечет выгоду и что будет дальше

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цена на нефть уходит в крутое пике: Кто извлечет выгоду и что будет дальше
 
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Украина может использовать ситуацию с обвалом цены на нефть, так как мир готов платить хорошие деньги за хранение "черного золота"

Цена на нефть марки WTI в начале недели опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель. Это можно смело назвать историческим антирекордом. Падение цены на нефть не значит, что на самом деле продавцы будут давать деньги покупателям, так как на биржах идет торг не «живой» нефтью, а ценными бумагами на фьючерсы — деривативами. Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что обвал цены на нефть — временный, и где-то через месяц все изменится. По его мнению, ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке, информирует enovosty.com/news.

Кому выгодно

Есть несколько версий о том, кому выгодно падение цены на нефть. В частности, есть версия о том, что эта ситуация выгодна американским нефтяникам и банкам, которые сейчас могут выбивать поддержку государства для отрасли. Кроме того, нагреть руки могут попытаться спекулянты. А вот те, кто собирается торговать реальной нефтью оказались в далеко не самой выгодной ситуации. Страны-добытчики должны оперативно сократить добычу, что может себе позволить далеко не каждый (в частности, ситуация точно ударит по экономике РФ и курсу рубля). А вот страны-покупатели могут использовать этот период для формирования стратегических запасов.

Украина и нефть

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Украина может сохранять нефть, когда за это готовы платить. В частности, у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. У нашей страны есть работающий завод «Кременчуг», который имеет значительные емкости для хранения, а также другие неработающие нефтеперерабатывающие заводы, на которых также есть емкости для хранения «черного золота».


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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