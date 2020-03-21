Прогноз Dragon Capital на 2020 год. Что будет с долларом и ВВП Украины

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Будущее экономики зависит от того, сколько продлится карантин в Украине

Глава Dragon Capital Томаш Фиала считает, что из-за карантина экономическое будущее будет двигаться по другому сценарию. Базовый прогноз — мировой ВВП сократить на один-два процента, украинский — сразу на четыре. Это ещё больше сокращение, чем в 2009-м году. В таком случае курс гривны будет составлять 30 грн/$, а инфляция наберет обороты до пяти процентов. Кроме того, при таком сценарии в стране массово увеличится безработица, а доходы госбюджета резко сократятся. Этот сценарий будет возможен в том случае, если количество людей, зараженных коронавирусом начнет уменьшаться до конца мая, а экономика начнёт работать с третьего квартала, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, этот базовый прогноз может стать оптимистическим в том случае, если карантин придется продлиться до лета. Тогда курс может составить 35 гривен за доллар, а ВВП страны упадёт на девять процентов. Это такое же падение, как было в стране в 2015-м году.

Отметим, ранее Кристин Лагард заявила о том, что из-за эпидемии коронавируса ЕС будет ждать экономический шок на уровне 2008 года. Чтобы избежать этого, странам Европейского союза нужно принять срочные меры в ответ на распространение вируса.