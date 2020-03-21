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Нефтяные войны: США готовы ввести новые санкции против России

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Соединенные Штаты Америки готовы ввести новые санкции против России

В Вашингтоне всерьез задумались о том, чтобы вмещаться в саудовско-российские ценовые войны на рынке нефти, используя для этого любые инструменты. В частности, в Белом доме пригрозили Российской Федерации санкциями в том случае, если в стране не будут принимать меры для стабилизации рынка. Собеседник авторитетного американского СМИ рассказал о том, что усиление дипломатического давления на РФ лоббируется американскими нефтяными компаниями. Главная цель этих шагов — остановка падения стоимости нефти, которое спровоцировало банкротство многих производителей в Соединенных Штатах Америки, информирует enovosty.com/news.

Чиновник, приближенный к американскому президенту Дональду Трампу, сообщил о том, что Америка будет просить Саудовскую Аравию опять снизить добычу нефти, стабилизировав ситуацию на рынке.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что рекордное падение цены на нефть является огромной проблемой для России, чья экономика очень зависима от «черного золота». Резкое падение стоимости нефти в мире начало наблюдаться


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 661

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