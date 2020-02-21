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В Раде предлагают ввести десятикратные штрафы за завышенные начисления в платежках украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Раде предлагают ввести десятикратные штрафы за завышенные начисления в платежках украинцев (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко в кулуарах Верховной Рады рассказал о новом законопроекте, который призван защитить украинцев от неправомерного завышения сумм в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

Нардеп заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому каждый украинец, которому некорректно будет начислена оплата за жилищно-коммунальные услуги: отопление, электроэнергию, газа и воду, может потребовать материального возмещения в десятикратном размере от суммы фигурирующей в платежке. , информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, организация, которая выставила некорректную сумму платежа обязана будет выплатить штраф.

Власенко отметил, что требовать материальную компенсацию могут только те граждане, кто в судебном либо внесудебном порядке докажет неправомерность суммы указанной в платежке.

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«К нам массово обращаются граждане Украины, которые получают завышенные суммы в платежках. На вопрос о некорректной сумме им отвечают, что это ошибка. Потом, со временем, делают перерасчёт. Но люди вынуждены платить эти деньги. Безусловно, за 100 или 200 грн люди судиться не будут, но если речь идёт о более внушительной сумме, например в 2000, 5000 или 10 000 тыс грн, я уверен, что украинцы начнут отстаивать свои права», — подчеркнул Власенко.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 124

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