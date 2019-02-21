Для развития бизнеса важно уменьшить регулирование предпринимательства, — Дмитрий Боярчук

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Выступая на конференции, президент Петр Порошенко назвал пять ключевых направлений, куда должны быть направлены инвестиции и государственная поддержка в среднесрочной перспективе. По мнению Президента, Украина должна экспортировать агропродукцию с высокой добавленной стоимостью для чего необходимо инвестировать в перерабатывающую отрасль, обеспечить господдержку украинской IT-отрасли, увеличить численность иностранных туристов и инвестирование в логистику

С вопросом относительно влияния данных направлений на экономику Украины «Экономические Новости» обратились к известному эксперту, исполнительному директору Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрию Боярчуку, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Боярчук отмечает, что эти сектора у нас достаточно развитые и там есть потенциал, где мы можем получать дополнительную валютную выручку.

«По поводу их поддержки, то я не сторонник того, что государство должно поддерживать бизнес. Потому что основная поддержка от государства — это чтобы оно никого не беспокоило. Чтобы ни СБУ, ни прокуратура, ни полиция не имели возможности наводить порядок в этих сферах. Чтобы работали какие-то рыночные законы.

По поводу IT-сферы, это звучит особенно забавно, учитывая инициативы Минсоцполитики с ФОПами. Есть даже такая шутка: «Почему в Украине хорошо развит интернет? Поэтому что нет Министерства информационной политики».

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Я считаю, что эти выделенные сектора являются приоритетными для экономики страны, потому что сейчас агропродукция дает 40% валюты, поступающей в Украину. И, понятно, что к ним сейчас большое внимание. IT-сфера дает значительную долю валюты от экспорта услуг и является одной из ключевых составляющих среднего бизнеса. К тому же, IT является очень перспективной отраслью для экономики страны.

Но роль государства в этих всех секторах должна быть минимальной и именно на этом должен сконцентрироваться президент, а не на создании каких-то стимулов, поддержки и тому подобное. Основной поддержкой должно быть создание благоприятной среды для развития предпринимательства», — говорит экономист.

По поводу применения непрямых методов поддержки развития бизнеса, таких как регулирование, льготное налогообложение, то эксперт акцентирует внимание на том, что у нас нет проблем с налоговыми ставками, а у нас есть проблема с выборочным применением законодательства

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«Потому что, если спросить бизнес, то их не беспокоит ставка налога на прибыль 18%, а их беспокоит то, что в любой момент может прийти налоговая и сказать, что необходимо что-то доплатить. И, понятно, что предприниматель вместо того, чтобы думать о развитии бизнеса, должен думать о том как себя защитить. Поэтому, сектора, конечно, правильные, но инструмент поддержки должен быть один — максимально убрать регулирование этих секторов. И это будет лучшая поддержка для развития предпринимательства», — отмечает эксперт.