Аналитики рассказали, какая индустрия сумела рекордно заработать на коронавирусе

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Онлайн-приложение оказались на пике продаж из-за китайского короновируса

В то время, как мировая экономика сильно страдает от коронавируса, который парализовал Китай, игровая индустрия не успевает подчитывать прибыль. Так, по подсчетам аналитиков, мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений сумела в последнее время вырасти на 150 миллиардов долларов, информирует enovosty.com/news.

Исследование показало, что только за одну неделю января китайцы в интернет-магазине Apple совершил 222 миллионов загрузок. Средняя загрузка в первые недели января увеличилась на сорок процентов. Рекордная активность китайцев поясняется тем, что школы школы, университеты и многие предприятия из-за болезни закрыты. Кроме того, новые возможности для монетизации появляются из-за того, что люди начали проводить много времени именно за онлайн-играми. Кроме того, именно в этой индустрии люди начали искать альтернативный способ возобновить свою повседневную деятельность.

В то время как другие компании теряют цену, акции ключевого поставщика мобильных игр Tencent выросли в цене до максимума за двадцать месяцев. Кроме того, акции компании, занимающейся онлайн-образованием в Китае, New Oriental Education, набрала в цене сразу 17%.